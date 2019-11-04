هنا شيحة وأمين بوحافة ضمن لجنة تحكيم "آفاق السينما العربية" بمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن أفلام مسابقة آفاق السينما العريية زادت إلى 13 فيلمًا.

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وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم للآعلان عن تفاصيل الدورة 41 من المهرجان "أعضاء لجنة التحكيم زادوا وصلول هذا العام لخمسة أشخاص مع زيادة الجوائز"، وتضم لجنة التحكيم الفنانة هنا شيحة رالموسيقار التونسي أمين بوحافة.

وأعلن شوقي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية والتي يترأسها الكاتب ستيفن جاجان، وهم: "المخرجة ماريون هانسيل، المخرج ميشيل فرانكو، المخرج دانييل لوشيتي، الممثلة كين هايلو، والكاتب إبراهيم عبدالمجيد".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي اختار للافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.