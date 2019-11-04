"بالصدفة" لـ"كارول سماحة" بالسينمات العربية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة موعد عرض فيلمها الجديد "بالصدفة"، بعد شهر من طرحه بصالات السينما اللبنانية.

ونشرت "سماحة" بوستر الفيلم عبر حسابها بـ"تويتر"، وعلقت عليه: "(بالصدفة) في الصالات العربية من ١٤ نوفمبر".

كانت كارول سماحة شاركت جمهورها بصور من العرض الخاص للفيلم في الـ25 من سبتمبر الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إلهام شاهين ومواطنتها الفنانة ماجدة الرومي، والكاتبة كلوديا مارشليان.

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ويشارك كارول في بطولة الفيلم بديع أبوشقرا، باميلاك الكيك، منير معاصري، ومن تأليف كلوديا مارشليان، وسامي حمدان، وإخراج باسم كريستو.

"بالصدفة" يدور حول رجل أعمال ناجح تنقلب حياته رأسًا على عقب حين تسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل لحي فقير، يكون سببا في انعطاف حاد لمسار حياته.