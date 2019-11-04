أحمد شوقي يعلن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، إن الناقد الراحل يوسف شريف رزق له الفضل الأول في ظهور البرنامج، وكان مواكبًا لكل تطورات العصر.

وتابع في مؤتمر أقيم ظهر اليوم الاثنين للإعلان تفاصيل الدورة المقرر انطلاقها في 20 نوفمبر الجاري "يوسف شريف رزق الله وافق على تصميم البرنامج وتغيير شكل النظام الكلاسيكي للبرمجة".

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وأضاف شوقي "المهرجان يعرض 153 فيلمًا من 63 دولة، وعروض السجادة الحمراء زادت لـ13 عرض للاحتفاء مع صناع الأفلام، وسنعرض 35 فيلما في عرضها العالمي الأول بالقاهرة، وتضم المسابقة الرسمية 15 فيلمًا عرض أول في الشرق الأوسط وإفريقيا وتضم أفلامًا تُعرض لأول مرة عالميًا".

وأعلن شوقي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية والتي يترأسها الكاتب ستيفن جاجان: "المخرجة ماريون هانسيل، المخرج ميشيل فرانكو، المخرج دانييل لوشيتي، الممثلة كين هايلو، والكاتب إبراهيم عبدالمجيد".

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي جدير بالذكر أن المهرجان اختار للافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.