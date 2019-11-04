رئيس "القاهرة السينمائي" عن ضيف شرف المهرجان: المكسيك تمتلك تجربة فريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن ضيف شرف الدورة 41 المقرر انطلاقها 20 نوفمبر الجاري هي دولة المكسيك.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة "المكسيك تجربتها فريدة بالسينما العالمية ومشابهة لمصر، مروا بعصور ذهبية وحصل لهم تراجع على المستوى الفني والإنتاج".

وتابع "ظهرت موجة جديدة في المكسيك تغزو العالم وتنافس على الجوائز، في أخر كام سنة خمس مخرجين حصلوا على الأوسكار وده يخلينا نحتفي بيهم".

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي خلال الدورة 41 حوالي 150 فيلما، من بينها 35 في عروضها الأولى عالميا ودوليا، ويُعرض في الافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.