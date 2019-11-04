تراند اليوم : الإمارات.. فنانة شهيرة تفتح "السوسته"وتظهر ما تحتها في فيديو جرئ للغاية...



واصلت الفنانة السورية إنجي خوري إثارة الجدل بنشر فيديوهات جريئة، تظهر فيها جسدها وتتعرى أمام الكاميرا.

ونشرت "خوري" التي تتواجد في دبي حاليًا، فيديو لها وهي تفتح "سوستة" الجاكيت الذي ترتديه ولا ترتدي أسفله أي ملابس، ليظهر صدرها بشكل فاضح.

وجاءت تعليقات المتابعين بالشتائم ووصفها بأنها مشروع جديد مثل "مايا خليفة" الممثلة الإباحية اللبنانية المعتزلة، ووجه لها البعض شتائم وألفاظ نابية.

يأتي هذا في الوقت الذي هدد فيه الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، الفنانة إنجي خوري بتقديم بلاغات ضدها إذا نشرت فيديوهات تتخطى فيها الخطوط الحمراء من الإمارات.

لن يحصل pic.twitter.com/bZohrZkfYy — انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) November 4, 2019

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)