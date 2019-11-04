تراند اليوم : «صورة من داخل المستشفى».. حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي...



تصدر اسم الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي، قائمة محركات البحث على "جوجل"، بعد انتشار أنباء عن وفاتها بعد دخولها المستشفى لعارض صحي ألم بها.

ولبيان حقيقة الأمر، نشر مقربون من الفنانة صورة لها من داخل المستشفى برفقة كلا من دنيا سمير غانم وشقيقتها ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي للاطمئنان على صحتها.

فيما أكدت مديرة أعمالها أن "نادية" مازالت في المستشفى، ولكن حالتها الصحية جيدة، ويحرص زملائها من الفنانين خلال كل فترة على زيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية، حسب صحيفة الوطن.

وكانت دنيا سمير غانم قد عبرت عن سعادتها وامتنانها للنجمة نادية لطفي التي أعطتهم الفرصة لزيارتها، حيث نشرت أمس صور أثناء الزيارة معلقة عليها: "شكرا لأجمل نجمة الجميلة نادية لطفي على إنها أعطتنا الفرصة الحلوة دي، استمتعنا بيها وبجمالها وجمال روحها الدائم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة و يخليكي لينا".



