كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - لم تعد المنافسة بين نجوم الغناء في الوطن العربي قاصرة على مبيعات الألبومات ولا عدد الحفلات، وإنما امتدت لشارات المسلسلات والأغنيات المرافقة للمواقف المؤثرة، والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مساحة خاصة لإبداع الأغنيات الدرامية، الخليج 365 جمع لك قائمة بأفضل 10 أغنيات للمسلسلات العربية في العام 2019.

10- دنيا سمير غانم وهشام جمال| تعال تعال /مسلسل بدل الحدوته ٣ 9- اصيل هميم وحسين الغزال | مشتاك موت / مسلسل هوى بغداد

8- ناصيف زيتون | أزمة ثقة / مسلسل الهيبة الحصاد

7- أحمد شيبة | سيبونا بقى في حالنا / مسلسل زلزال

6- معين شريف | يا دني / مسلسل دقيقة صمت

Advertisements 5- عبد الله الكرد و هيفاء رحيم| أولاد الحلال / مسلسل أولاد الحلال

4- إياد الريماوي و لينا شاماميان | مسافة أمان / مسلسل مسافة أمان

3- محمد عساف | كرمالك انت / مسلسل عروس بيروت

2- نوال الزغبي | لما بتحسبا / مسلسل بروفا

1- شيرين عبد الوهاب | يا بتفكر يا بتحس / من مسلسل خمسة ونص ننصحك أيضَا بقراءة: توب تن: أجمل ١٠ أغاني رومانسية في ٢٠١٩ أفضل 10 أغنيات لمسلسلات العام 2019 لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفضل 10 أغنيات لمسلسلات العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.