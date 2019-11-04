عمرو دياب يشارك في موسم الرياض بحفل مع فرينش مونتانا يوم الخميس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء أول حفل غنائي له ضمن احتفالات موسم الرياض يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر، وتنظمه الهيئة العامة للترفيه، ويشارك خلال الحفل نفسه النجم العالمي فرينش مونتانا، والدي جي دميتري فيجاس والدي جي لايك مايك، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده في الرياض.

وروج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل عمرو دياب، وقال تعليقا على البوستر الرسمي: حفله نار.

الحفل سيبدأ في تمامة الثامنة مساء بتوقيت الرياض ولن يسمح بحضور من هم أقل من 13 عاما، ومن المنتظر أن يقدم دياب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" منها "قدام مرايتها" و"يوم تلات"، و"أول يوم في البعد" إضافة إلى عدد من أغنياته القديمة.

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يذكر ان موسم الرياض تمتد فعالياته حتى منتصف ديسمبر المقبل تحت شعار "تخيل" وتقام الاحتفالات داخل 12 منطقة ترفيهية مختلفة تقدم أكثر من 100 فعالية، وتقدم العروض المسرحية في "الرياض بوليفارد"، وتقام فعالية خاصة بعنوان "ليالي المحروسة" تقتبس آجواء منطقة الحسين التراثية في مصر مع حفلات لنجوم الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ومحمود الليثي.

ودشن الفنان تامر حسني برنامج "حفلات عربية" يوم 18 أكتوبر الماضي بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كما تقدم شيرين عبد الوهاب حفلا يوم 14 نوفمبر المقبل برفقة وليد توفيق وراغب علامة، ويتقاسم المطرب محمد حماقي مع النجمة أنغام حفل يوم 5 ديسمبر المقبل.

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