بالفيديو: أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب إن اعتذار طليقها الفنان أحمد سعد لها بسبب صدور حكم ضدها بالحبس 3 سنوات ودفع كفالة 50 ألف جنيه بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه، غير مقبول، مشيرة إلى أنه غير معقول أن يكون المحامي الخاص به تصرف من تلقاء نفسه ودون علمه كما يدّعي.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن ما حدث معها هو إشارة من الله بعد أن صلت استخارة لأنها كانت تقع في حيرة بشأن تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية منه، مؤكدة أنه بعد ما فعله لن تتنازل عن أي شيء وستحصل على جميع حقوقها بالقانون.

وأعربت عن ندمها الشديد لسكوتها عن حقها طوال الفترة الماضية وتفكيرها في التنازل عن حقوقها خاصة بعد أن تعرضت للعنف والضرب من طليقها، ناصحة أي امرأة بالتمسك بحقوقها وعدم الخوف من الفضيحة.

وأكدت أن شقيقه الفنان عمرو سعد لم يحاول التدخل لحل أي مشكلة بينهما أو حتى السؤال على شقيقه في فترة مرضه، موضحة أن عائلته لم يكن لها أي دور إيجابي في حياتهما.

وأوضحت أنها تعرضت لتهديدات وضغوطات من قبل أحمد سعد لكي تتنازل عن حقوقها بالكامل، إذ قال لها إنه سيدفع لأحد البلطجية مبلغ مليون جنيه من أجل ترويعها، فضلًا عن أن محاميه اشترط عليها أن تمضي ورقة بعدم التعرض له.

ومن جانبه كان الفنان أحمد سعد علق عبر صفحته على إنستغرام على صدور هذا الحكم قائلًا: ”رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضّح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوسٍ راضية“.

وسبق أن علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على حصول طليقها أحمد سعد على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد، لتؤكد أنها ”بريئة ولن تترك حقها“.

وقالت الخشاب في بيان، إنها وقَّعت بالفعل شيكًا لأحمد سعد بمبلغ مليون جنيه (61.9 ألف دولار)، لكنه كان لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأشارت إلى أن اتفاقًا جرى بينها وبين أحمد سعد يقضي بتنازلها عن مؤخر الصداق والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، وطلبت منه الانتظار لحين عودتها من سفر مفاجئ، لكنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي.