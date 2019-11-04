بالفيديو: حليمة بولند تثير الجدل مجدداً.. هكذا رقصت وسط الرجال

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.
وظهرت فيه وهي تحمل سيفاً وترتدي عباءة قريبة بتصميمها من القفطان وتحاول الرقص وسط عدد من الرجال.
وأحدث الفيديو ضجة كبيرة جداً وتعرضت حليمة بسببه للكثير من الانتقادات التي وصلت إلى حد الشتم. وركز بعض المعلقين على أنها تبدو وكأنها اكتسبت الوزن.
ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الجدل مؤخراً بسبب ظهورها في مقطع قامت بتسجيله أثناء زيارة قامت بها للحرم النبوي.
وسمعت وهي تصف المشهد بصوت ينطوي على الغنج والدلال. كما أرفق الفيديو بصورة لها وهي ترتدي العباءة مع الحجاب.
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