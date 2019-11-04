شاهد.. شاروخان يوجه رسالة خاصة لجمهوره في عيد ميلاده

وجه نجم بوليوود شاروخان، رسالة لجمهوره في عيد ميلاده، يعبر لهم فيها عن اعتزازه بمشاعرهم تجاهه وحبهم له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
فكتب شاروخان عبر حسابه: "شكرًا جدًا لكل
جدبر بالذكر أن برج خليفة بدبي احتفل امس الأحد، بعيد ميلاد الفنان الهندي شاروخان الـ 54، ووجهوا رسالة له عن طريق الأضواء المنتشرة بطول المبنى، وكانت الرسالة عبارة عن "عيد ميلاد سعيد لملك بوليوود شاروخان".
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