شاهد.. شاروخان يوجه رسالة خاصة لجمهوره في عيد ميلاده

وجه نجم بوليوود شاروخان، رسالة لجمهوره في عيد ميلاده، يعبر لهم فيها عن اعتزازه بمشاعرهم تجاهه وحبهم له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتب شاروخان عبر حسابه: "شكرًا جدًا لكل

من يقرأ هذا.. أشعر كل عام بأن الإحتفال بعيد مولدي يوم لا يًنسى.. وكل عام يليه حبكم يجعل الإحتفال به أكبر ومميز أكثر.. يجب أن أكون الشخص الوحيد في العالم الذي يشعر بالسعادة عندما يكبر.. احبكم جميعا".جدبر بالذكر أن برج خليفة بدبي احتفل امس الأحد، بعيد ميلاد الفنان الهندي شاروخان الـ 54، ووجهوا رسالة له عن طريق الأضواء المنتشرة بطول المبنى، وكانت الرسالة عبارة عن "عيد ميلاد سعيد لملك بوليوود شاروخان".