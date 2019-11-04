فريق "كايرو تونز" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يقدم الفريق الغنائى الشاب "كايرو تونز" بقيادة أحمد يونس، حفلًا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 12 من نوفمبر، على مسرح الحكمة الساعة السابعة والنصف. الموافق 12 من نوفمبر، على مسرح الحكمة الساعة السابعة والنصف. يذكر أن انضم أحمد يونس إلى فرقة سيد درويش للموسيقى العربية، والتى أسسها الراحل المايسترو الدكتور محمد نوح، كما انضم إلى جمعية أصدقاء ومحبى سيد درويش.

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