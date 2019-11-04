رفضت الإعلامية ريهام سعيد تقبل مبررات الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بأنه لم يتعمد اهانتها وأن حديثه عنها كان علي سبيل المزاح، واعتبرت أن ما صدر عنه غير مقبول حتي وان كان غير مقصود.
نشرت ريهام مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت موجهة حديثها لجورج انها لا تتقبل المزاح بشأنها حتي وإن كانت
وتابعت "أعطيتك أكبر من حجمك لانني عندما قمت بالرد عليك سمحت لك بالظهور مرة اخري في دائرة الضوء بعد أن نسي الجمهور وجودك، وبفعلتك اهنت كرامة أكثر من شخص.. ابني وزوجي وكل من لي صلة به".
وفي النهاية قالت ريهام سعيد": انت لم تعتذر حتي اتقبل حديثك ولكنك قلت المسامح كريم وأنا لن اسامح في حقي لأنك تعمدت الإهانة.. وتصرفك تجاهي كان صادم للجميع حتي من يكرهونني واقروا بخطئك".
لمشاهدة فيديو جورج قرداحي لريهام سعيد من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد لجورج قرداحي: المسامح كريم وأنا مش هسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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