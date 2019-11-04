تعرف على تفاصيل حفل نانسي عجرم بقبرص

تحيي المطربة نانسى عجرم، حفلًا غنائيًا جديدًا في قبرص، وذلك مساء يوم 23 نوفمبر من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تقدم نانسي خلال الحفل

مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم

أحيت حفلها الأول بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً فى اثنى عشر مكانا مختلفاً، تحت رعاية هيئة الترفيه وهو "موسم الرياض" الذى انطلق فى 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر.