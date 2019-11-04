نادية لطفي تتعرض للتنمر والجمهور يدافع

بملامحها البريئة والفاتنة دخلت نادية لطفي عالم التمثيل والسينما لتكون وقتها أيقونة للأناقة والجمال في زمن الفن الجميل، وتمكنت من حفر مكانتها في قلوب الجمهور سواء من عاصروا وقت تألقها أو الأجيال الجديدة ممن عرفوها من أفلامها فقط، لتتصدر اليوم محرك البحث جوجل بعد نشر عدد من المشاهير صور جديدة معها اثناء زيارتهم لها للإطمئنان على صحتها.

فيما نشرت الإعلامية بوسي شلبي على صفحتها بموقع تبادل الصور "انستجرام"، صورة لها مع نادية لطفي بصحبة دلال عبد العزيز وابنتيها دنيا وإيمي سميرغانم، بجانب الفنانة رجاء الجداوي، وكتبت عليها :"بنحبك يا نادية لطفي".

كما شاركت دنيا سمير غانم جمهورها صور لها مع فنانة الزمن الجميل نادية لطفي وعلقت عليها:" شكرا لأجمل نجمة الجميلة نادية لطفي علي إنها أعطتنا الفرصة الحلوة دي، استمتعنا بيها وبجمالها وجمال روحها الدائم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة و يخليكي لينا".

وتعيش نادية لطفي حاليًا بمنزلها بعد استقرار حالتها الصحية، حيث كانت تتلقى العلاج فى مستشفى المعادى العسكري خلال الفترة الماضية، وكان ذلك بعد تكريمها من مهرجان الاسكندرية فى دورته الـ 34 ومنحها درع عروس البحر، الذي لم تتمكن من الحضور وتسلمت التكريم داخل منزلها.

روتانا كلاسيك تغضب الجمهور بسبب صورة نادية لطفي

وأثارت الصفحة الخاصة بقناة روتانا كلاسيك الفضائية غضب الجمهور من محبي نادية لطفي عقب نشرها لصورتين للفنانة واحدة في صباها والأخرى حاليًا بتلك المرحلة العمرية الكبيرة وتضعها في مقارنة بين الماضي والحاضر، ليدافع عنها الجمهور مؤكدين أنها مازالت جميلة بروحها وطبيعتها، مشددين أن الزمن لا يبقى لأحد وان الجميع سيمر بفترات عمرية مختلفة وكل مرحلة لها جمالها الخاص بها، كما أكدوا أنه لا يجوز أن يعرضوا صور كهذه وكانها بمثابة مقارنة لشكلها وجمالها بالماضي وشكلها الآن الذي ترك علامات الزمن عليه بشدة.

واعرب الجمهور عن استيائهم مما نشرته الصفحة خاصة وأن قناة روتانا كلاسيك من القنوات الفضائية الكبيرة ذات جماهيرية واسعة.

كذبة أمها البولندية

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خرجت نادية لطفي في أحد الحوارات الصحفية لتكذب ما يكتب عنها بشأن والدتها البولندية لتؤكد انها لأبوين مصريين، ووالدتها مصرية مسلمة تدعى فاطمة، وأصلها يعود لصعيد مصر وبالتحديد المنيا، موضحة أن الكاتب الصحفي كمال الملاخ أشاع ذلك في أول خبر صحفي كتبه عن اكتشافها لتلتصق تلك الشائعة معها طوال حياتها وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة.

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نبذة عن حياتها:

نادية لطفي أبنة حي عابدين وأسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، نسبة لأسم الراهبة التي كانت ترافق أمها وقت ولادتها، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وكان السبب في دخولها عالم الفن، ولكن كان أول ظهور لها بالسينما على يد المخرج نيازى مصطفى بفيلم "سلطان" مع الفنان فريد شوقى في 1958 عقبه فيلم "حب إلى الأبد عام 1959 مع الفنان أحمد رمزي.

يشهد لها الجميع بجرئتها ونشاطها السياسي والإنساني حيث كانت تزور بيروت وقت الحصار وتظل مع الأهالي وتتنقل معهم دون خوف وشهد لها الشاعر الفلسطيني "عز الدين المناصرة" بذلك، حيث قضت إسبوعين في بيروت مع صفوف المقاومة الفلسطينية وسخّرت هوايتها "التصوير" في تسجيل أكثر من 20 فيديو لوقائع حقيقية لها مع الحصار الإسرائيلي كما سجلت 40 ساعة في القرى والنجوع المصرية حول الجرائم الإسرائيلية.

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كما كان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

أزواجها

تزوجت الفنانة نادية لطفي ثلاث مرات الأولى في العشرين من عمرها من الضابط البحري عادل البشاري وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، والثانية في أوائل سبعينات القرن العشرين من المهندس إبراهيم صادق شفيق، والزيجة الأخيرة من محمد صبري.

أبرز أفلامها:"الخطايا، أبي فوق الشجرة، النظارة السوداء، عدو المرأة، لا تطفئ الشمس، الناصر صلاح الدين، للرجال فقط، السبع بنات، الليالي الطويلة، بديعة مصابني، عدو المرأة"، بينما قدمت للتلفزيون عمل درامي واحد وهو مسلسل"ناس ولاد ناس"، ومسرحية واحدة "بمبه كشر".