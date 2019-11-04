طرح المطرب مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان «وأنا موجود»، وذلك ضمن ألبومه الجديد «بنت القلب»، الذي يطرح أغانيه على طريقة السينجل بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب». طريقة السينجل بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب». يشار إلى أن الأغنية كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبدالهادي. الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبدالهادي. يذكر أن المطرب مدحت صالح أحيا أخيرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مدحت صالح يطرح "أنا موجود" ضمن ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.