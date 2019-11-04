شاهد.. فجر السعيد من قلب الحدث ثدعو لمتظاهرين العراق

حرصت الإعلامية الكويتية فجر السعيد علي دعم الشعب العراقي الذي مازال يحتشد بالشوارع في مظاهرات احتجاجًا علي الفساد و الأوضاع الإقتصادية السيئة.
نشرت السعيد صورة لها من ساحة التحرير
يذكر أن العراق تشهد منذ فترة مظاهرات مستمرة بعدد من مدنها، ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية بالبلاد مما سبب قلقًا لكثير من الدول ، كذلك اصحاب المشاريع التنموية محليًا وخارجياً، إلي جانب توقف المصالح الداخلية بسبب الاحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة.
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