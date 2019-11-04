الأربعاء.. عرض مسرحية "الملك لير" بالرياض

تستعد أسرة مسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، لانطلاق عروضها الأربعاء المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.

يذكر أن "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام

عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.