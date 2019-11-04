شاهد.. ليلى علوي تحتفل بعيد الحب مع نور الشريف

أرادت الفنانة ليلى علوي أن يكون احتفالها بعيد الحب هذا العام مميزًا، واختارت الفنان الكبير نور الشريف ليشاركها ذلك الاحتفال، فنشرت صورًا جمعتها بالراحل من فيلم "كل هذا الحب"، مستشهدة بقصة حب "وفاء وكمال" الشخصيات التي قاما

بأدوارها في العمل.علقت ليلى على الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، فقالت: "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة.. بالمشاعر اللي بتملا حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض".أضافت: "في يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزءًا منها.. قصة حب وفاء وكمال.. فيلم كل هذا الحب قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال.. اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف.. مين فاكر قصة كل هذا الحب ؟".