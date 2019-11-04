كشفت الممثلة الباكستانية شهير منور النقاب عن وجه مجموعة الملابس الرجالية



ألينا أنور كوتور ، المستوحاة من مشاهد وأصوات وعواطف عشية رأس السنة الجديدة ، بدءاً من تألق المشروبات المتلألئة إلى اللون المذهل للألعاب النارية التي تضيء السماء ليلا ، تُطلق مجموعة احتفالية محدودة العدد تضم مجموعة الملابس الرجالية تعتبر الاولى وهي مجموعة حصرية من البدلات الرسمية المصممة بخبرة وفساتين الكوكتيلات وأجود الأقمشة والترتر المعقّد الذي يذكّر بالتفصيل بعرض الألعاب النارية ، مما يشير إلى بداية فصل جديد.



"لقد كان التصميم لتمكين المرأة دائمًا أولويتي الرئيسية. عندما يرتدي الناس تصميماتي ، أريدهم أن يشعروا بالثقة وأن يلمعوا دون أي جهد. "تقول ألينا أنور ، مؤسس ومالك ألينا أنور كوتور. "في موسم الأعياد هذا ، تحدّيت أيضًا تصميم مجموعة محدودة من البدلات الرسمية لأول مرة. بعد كل شيء ، يحتاج الرجال أيضًا إلى شيء يمكن أن يشعروا بالفخر والثقة به ، تمامًا مثلنا نحن النساء. "

من خلال مغامرتها بالملابس الرجالية لأول مرة في مجموعة خاصة وحصرية من البدلات الرسمية ، تعاونت الينا أنور مع الممثل والمخرج والمنتج الباكستاني الحائز على جائزة شهرية منور لإطلاق أحدث مجموعة لموسم الأعياد. تمتاز البدلات الرسمية المصممة بخبرة بتصاميم رائعة وتفاصيل متطورة وفريدة من نوعها لتناسب بشكل مثالي.



يشتهر منور بدوره الحائز على جائزة في Meray Dard Ko Jo Zuban Miley ، كما ظهر منور في أفلام ، مثل Ho Mann Jahaan و Parey Hut Love ، إلى جانب المسلسلات التلفزيونية بما في ذلك Tanhaiyan Naye Silsilay و Kahi Un Kahi و Zindagi Gulzar Hai و Aasmanon Pay Likha. وتعليقًا على المجموعة ، قالت منور: "ألينا أنور لديها اهتمام شديد بالتفاصيل. تناسب كل قطعة سهرة شعورًا رائعًا وتشعر بالفخامة - بدءًا من القماش وحتى الخياطة. شعرت بالثقة حقاً وأنا أرتدي تصاميمها. "

ألق نظرة على مجموعة ألينا أنور الاحتفالية :

بدلة سهرة مع خياطة بحرية مدهشة تتميز بتفاصيل ذهبية معقدة. طية صدر السترة الحريرية السوداء تزين الجزء الأمامي من سترة مصحوبة بنطلون أسود

فستان من المخمل الساحر ذو الرقبة العالية بلون التوت العميق. تسلط الترتر الضوء على الأكمام الطويلة وتزين الفستان ، تذكرنا بالألعاب النارية التي تضيء السماء ليلة رأس السنة

جاكيت سهرة أرجواني فاخر مع طية صدر السترة السوداء وزر تفصيلي على الأكمام. يرافقه البناطيل السوداء المتناسقة.

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فستان كوكتيل بأكمام طويلة ، بلون مخملي أخضر داكن مع طبقة مردف مبطنة ومزينة بتفاصيل فسيفساء مذهلة. يتميز خط العنق الفريد بزر

بدلة سهرة بيضاء مع التلابيب الحريرية السوداء المتناقضة وتفاصيل الجيب. يرافقه بنطلون اسود

تشبه نجمة هوليوود في هذا الفستان الكامل الطول والمزين بالألوان البرونزية وأكمامها المغطاة بأناقة. النصف العلوي من اللباس هو صد المخملية رائع. النصف السفلي هو عبارة عن مادة معدنية مطرزة لالتقاط الأنفاس تتحدث عن أي سواريه

الفستان المثالي لأي تجمع احتفالي ، يتميز هذا الفستان الكامل الطول بأكمام طويلة ، مع بلوزة مخملية ذات أكمام طويلة ، مع تنورة ذهبية متناقضة تبرز بأناقة شكل كل امرأة.

فستان كوكتيل مخملي بلون التوت ، مع أكتاف مقطوعة. التفاصيل المبهرة على الرقبة مما يجعل هذا الفستان مثير حقًا