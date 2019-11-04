شاهدوا.. شريف منير يرد على إنكاره لابنته أسما ويهاجم قنوات الإخوان بعد واقعة “الشعراوي”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - شن الفنان شريف منير هجومًا على الإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، مذيع قناة “مكملين”، بسبب اساءته لابنته خبيرة التجميل أسما، بعدما قالت على الشيخ محمد متولي الشعراوي متطرفًا.

وكتب شريف على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، : “تفتكروا لو فضيلة الإمام.. محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة.. وقرأ دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي كان هيبقى رأيه إيه؟”.

وتابع: “ملحوظة أنا أسف على الألفاظ النابية اللي أكيد هيعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج أعمل محضر في مباحث الإنترنت عن الأشخاص المحترمين اللي علقوا.. أكيد عندهم علم”.

وأضاف: “ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي.. ياريت كل أب وكل بنت يحسوا نفسهم مكاني أنا وبننتي محمد ناصر طلع في قناة مكملين وقال إني ماكنتش معترف إن أسما بنتي، ولسه معترف بيها قريب بعد مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها”.

Advertisements

واختتم: “إنتو متخيلين الإفتراء والخوض في الأعراض وصل لفين؟ محمد ناصر وكل اللي علقوا بالأذى ده أنا إشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدًا ده إحساسي اللي أنا مصدقه”.

وتصدرت أسما شريف منير مؤشرات البحث على “جوجل مصر”، بسبب كتابتها إحدى التدوينات التي قالت فيها: “حيث سألت متابعيها عن أسم شيخ او داعية ممكن ان تتابعة، قائلة: “صباح الخير عايزه اخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟”.

وكتبت بعدها في التعليقات رداً على أحد متابعيها قائلة: “أنا كنت بتفرج على الشيخ الشعراويي وأنا صغيرة مع جدو، ولكن لما كبرت لقيت كلامه كله تطرف”، لتقابل بعدها ثورة من الهجوم عليها من خلال محبين فضيلة الشيخ، بالإضافة إلى مطالبتهم لـ”on e” بوقف برنامجها مع والدها “أنا وابنتي”.