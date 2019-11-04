شاهدوا نورة العميري تطل بالحجاب بالطريقة التقليدية الكويتية لأول مرة

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - صدمت النجمة الكويتية نورة العميري محبيها بظهورها بالحجاب في مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”.
وظهرت النجمة الكويتية وهي تحاول ارتداء الحجاب بالطريقة التقليدية الكويتية، حيث مازحت الجمهور بقولها: “رايحة أعمل عمرة”.
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