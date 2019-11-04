كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي الجدل بسبب انتشار مقطع مصور لها أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وظهرت فيه برفقة أحد الأشخاص وأشارت إلى أنها لا ترغب في أن يتم تسجيل الفيديوهات لها مفضلة الصور. إلا أنه أجاب بأنه تعمد ذلك ليظهر لوكها الجديد مشيراً إلى أنها “ملكة جمال غصب عن أنوف الحاقدين” وهو ما أكدت عليه الفنانة بدورها.
كما ذكّرت بالعملية التجميلية التي أجريت لأنفها قبل أن يشير الرجل إلى أنه أصبح أشبه بحب الرمان.
ورغم أن المقطع حقق على أحد الحسابات أكثر من 51 ألف مشاهدة، إلا أنه عرض الفنانة للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية.
ويشار إلى أنها تعرضت للسخرية في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو من دون ماكياج. وردت على ذلك بالقول إنه لا يمكن ارضاء الناس أبداً وإن بعض هؤلاء كانوا يسخرون منها عندما كان وجهها محشواً بالفيلر والبوتوكس وإنهم ما زالوا يفعلون ذلك بعدما إزالتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هند البلوشي تهاجم منتقديها: “ملكة جمال غصب عن أنوف الحاقدين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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