كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Advertisements
❤️❤️
A post shared by متنوعة مشاهير (@q8_zp) on Nov 2, 2019 at 5:36pm PDT
وظهرت فيه وهي تحمل سيفاً وترتدي عباءة قريبة بتصميمها من القفطان وتحاول الرقص وسط عدد من الرجال.
وأحدث الفيديو ضجة كبيرة جداً وتعرضت حليمة بسببه للكثير من الانتقادات التي وصلت إلى حد الشتم. وركز بعض المعلقين على أنها تبدو وكأنها اكتسبت الوزن.
ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الجدل مؤخراً بسبب ظهورها في مقطع قامت بتسجيله أثناء زيارة قامت بها للحرم النبوي.
وسمعت وهي تصف المشهد بصوت ينطوي على الغنج والدلال. كما أرفق الفيديو بصورة لها وهي ترتدي العباءة مع الحجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تثير الجدل مجدداً وتلفت الأنظار.. شاهدوا كيف رقصت وسط الرجال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.