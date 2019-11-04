رنا سماحة: شعرتُ بالغيرة من ملك جمال لبنان.. ووجهي كان حلو عليه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية رنا سماحة، سبب التغيير الذي أجرته على شكلها مؤخرًا، خاصة لون شعرها، مشيرة إلى أنها تحب كل فترة عمل نيولوك، حتى لا تشعر بالملل من إطلالاتها.

وقالت رنا في تصريح خاص لـ"فوشيا" على هامش إحيائها حفل عرض أزياء المصمم أحمد حافظ، مازحة: "يبدو أنني شعرت بالغيرة من ملك جمال لبنان الذي كان معي في الفيديو كليب الأخير، فقررت أن أكون ملونة مثله".

وأضافت: "الأغنية حملت اسم أميرة الحب، كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع سوات أيدوغان، وهي أول تعاون بيني وبين شركة لايف ستايل".

وتابعت: "سعيدة جدًا بالأغنية التي حققت نسب مشاهدة جيدة، وهي تذاع في معظم الفضائيات والمحطات الإذاعية".

وعن مشاركتها في عرض الأزياء، قالت: "كنت أفتتح الفاشون شو، وكنت أرتدي فستانًا من تصميم أحمد حافظ، الذي أتعامل معه دائمًا، وكنت سعيدة جدًا لأنني للمرة الأولى أغني أميرة الحب في مكان ما "لايف"".

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وعن أعمالها الجديدة، قالت: "أقرأ حاليًا أكثر من سيناريو لأفلام سينمائية، ولكني لم أتخذ قرارًا في أي منها بعد".

وفي نهاية حديثها وجهت سماحة رسالة لقراء "فوشيا"، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبون وأتمنى أن تكونوا سعداء بقدوم الشتاء، رغم أنني لست سعيدة لأنني أحب الصيف جدًا".

يذكر أن رنا سماحة كانت ضمن مواهب برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع، وقد طرحت عدة أغاني "سينجل"، أولها "غلطت من الأول"، وكانت البداية التلفزيونية لها عندما عملت مذيعة للمرة الأولى أثناء مشاركتها في برنامج "أجمل سنين عمرنا"،

وأثناء مشاركة "رنا" في البرنامج تعاقدت على المشاركة في تقديم برنامج "البنات ميعرفوش يكدبوا"، والذي استمر 4 حلقات فقط قبل أن يتوقف لأسباب إنتاجية.

ثم قدّمت برنامج "غني وبس" مع مينا عطا على إذاعة 9090، واستمر 8 أشهر حقق خلالها نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي في 2015 من "ديرجيست".