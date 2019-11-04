معتصم النهار التركي يدخل مجالاً جديدًا.. والجمهور منشغل بالشبه الكبير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الممثل التركي أونور تونا، شبيه النجم السوري معتصم النهار عالم الغناء، بعد أن كشف عن أنه في طور التحضير لأغنية خاصة سيقوم بإصدارها في وقت لاحق، كما سيتولى بنفسه مهمة كتابة هذه الأغنية المرتقبة.

وأبدا تونا اهتمامًا كبيرًا بالموسيقى إلى جانب مهنة التمثيل، فهو يجيد العزف على أكثر من آلة موسيقية من بينها الغيتار والبيانو، وقد نُشر له العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق موهبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق أيضًا الكثير من صور وجود أونور تونا في مناسبات عديدة وهو يؤدي بعض الأغاني المعروفة، حتى أنّه خلال تأديته دور البطولة في الجزء الأول من مسلسل "التفاح الحرام"، وتجسيده دور "أليهان" قدم في أحد المشاهد أغنية متكاملة أثناء عزفه على البيانو أمام شريكته في البطولة سيفدا أرجينتشي بدور "زينب".

ويشارك النجم أونور تونا حاليًا في مسلسل "الطبيب المعجزة" وهو النسخة التركية من المسلسل الأميركي الشهير The Good Doctor، والذي يحقق حاليًا نجاحًا منقطع النظير، حاصدًا نسب مشاهدة مرتفعة في تركيا، ومسجلاً رقمًا قياسيًا من خلال عدد من الدول التي تسابقت إلى شراء حقوق بثه حول العالم.

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وتفاعل الجمهور مع الفنان أونور خاصة وأنه يشبه في ملامح وجهه النجم السوري معتصم النهار؛ إذ قام رواد السوشال ميديا بنشر صورهما، وانهالت تعليقات المقارنة بينهما على الأكثر وسامة، ومدى التشابه بينهما، غير أن أغلب التعليقات اتفقت على أن كليهما وسيمان ونجمان في التمثيل ويشبهان بعضهما كثيرًا.

وصرح الفنان معتصم النهار في مناسبات إعلامية مختلفة أنه دائمًا ما كان يتعرض للسؤال حول وجود فنان يشبهه، وتسبب بالكثير من المواقف الكوميدية نتيجة هذا الأمر، في المقابل فإن الممثل أونور تونا أصيب بصدمة حينما شاهد صور الفنان السوري نتيجة الشبه الواضح الذي يجمعهما.

وأصيب تونا بنوبة ضحك هستيرية، وقال في إحدى المقابلات التركية إنه لا يمكن أن يتخيّل أن يكون له شبيه في المجال نفسه، ولكنه يتحدث بلهجة أخرى غير التركية.

يذكر أن النجمين ليس هما الوحيدين اللذين يتشابهان في الملامح، فقد اتضح أن النجم التركي ميرت فرات يشبه إلى حد كبير الفنان المصري محمد حماقي.