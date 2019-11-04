- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تسترجع ذكريات أجمل قصة حب فى فيلمها مع نور الشريف.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد الحب المصري الذى يتزامن مع اليوم الاثنين 4 نوفمبر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام حيث نشرت عدداً من الصور مع النجم الراحل نور الشريف بكواليس فيلم " كل هذا الحب " لتذكر نفسها والجمهور بواحدة من أجمل قصص الحب في السينما والتي كانت جزءا منها.
وعلقت ليلى علوى على الصور قائلة: "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة..بالمشاعر اللي بتملى حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض..وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها..قصة حب وفاء وكمال.. فيلم " كل هذا الحب " قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال..اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف..مين فاكر قصة " كل هذا الحب ".
ليلى علوى تحتفل بعيد الحب
وفى سياق آخر تشارك ليلى علوي غداً الثلاثاء، في جلسة حوارية تحت عنوان "الكتب وصناعة السينما" ضمن فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تزامناً مع نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، وذلك في قاعة الفكر بصحبة النجم السوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد.
ليلى علوى ونور الشريف من فيلم كل هذا الحب
ليلى علوى ونور الشريف
نور الشريف مع ليلى علوى
ليلى علوى مع نور الشريف فى مشهد من فيلم كل هذا الحب
ليلى علوى ونور الشريف
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوى تسترجع ذكريات أجمل قصة حب فى فيلمها مع نور الشريف.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.