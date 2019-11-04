شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تسترجع ذكريات أجمل قصة حب فى فيلمها مع نور الشريف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد الحب المصري الذى يتزامن مع اليوم الاثنين 4 نوفمبر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام حيث نشرت عدداً من الصور مع النجم الراحل نور الشريف بكواليس فيلم " كل هذا الحب " لتذكر نفسها والجمهور بواحدة من أجمل قصص الحب في السينما والتي كانت جزءا منها.

وعلقت ليلى علوى على الصور قائلة: "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة..بالمشاعر اللي بتملى حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض..وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها..قصة حب وفاء وكمال.. فيلم " كل هذا الحب " قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال..اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف..مين فاكر قصة " كل هذا الحب ".



ليلى علوى تحتفل بعيد الحب

وفى سياق آخر تشارك ليلى علوي غداً الثلاثاء، في جلسة حوارية تحت عنوان "الكتب وصناعة السينما" ضمن فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تزامناً مع نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، وذلك في قاعة الفكر بصحبة النجم السوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد.

Advertisements



ليلى علوى ونور الشريف من فيلم كل هذا الحب



ليلى علوى ونور الشريف



نور الشريف مع ليلى علوى



ليلى علوى مع نور الشريف فى مشهد من فيلم كل هذا الحب