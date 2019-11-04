شكرا لقرائتكم خبر عن دي أم سي ترعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتقدم رسائل يومية للفعاليات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف سليمان أن القناة استحدثت تغطية جديدة حيث ستنقل الأجواء من داخل دور السينما، وتقدم برنامج الفعاليات وأبرزالأحداث من خلال نشرة يومية تقدم علي الشاشة وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.
يعرض المهرجان خلال الدورة 41 من 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثرمن 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى التي ستمثل مفاجأة لجمهور الدورة 41، وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من " أيام القاهرة لصناعة السينما " التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطويروما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.
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