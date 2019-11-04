أحمد شوقي: المسابقة الرسمية لمهرحان القاهرة السينمائي تضم 15 فيلما متنوعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الناقد السينمائي أحمد شوقي - القائم بأعمال المديرالفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - خلال مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى المقام الآن - الشكر للراحل يوسف شريف رزق الله، مؤكداً أن الفضل يعود له في شكل البرنامج وعمل لجان المشاهدة، موضحا انه من ضمن اختيارت الراحل يوسف شريف رزق الله هو اختيار فيلم الافتتاح "الايرلندي" مؤكدا أن الفيلم يتم إعادة عرضه لتتاح الفرصة أمام الجميع لمشاهدته. وقال شوقي أن المسابقة الرسمية تضم 15 فيلما من التشيك ولبنان وفلسطين و المكسيك ومصرومملكة بوتان وليتوانيا والفلبين وأوكرانا والبرازيل وسنغافورة ورومانيا وهو تنوع جغرافي كبيروجديد وسيزيد من صعوبة اختيارات لجنة التحكيم. Advertisements وأعلن شوقي أنه تمت زيادة أفلام مسابقة أفاق السينما العربية لتضم 12 فيلما وتم إضافة جائزتين. وأوضح شوقي أن مسابقة أسبوع النقاد يضم 7 أفلام منهم فيلم قبل ما يفوت يفوت وفيلم أبو ليلي وغيرها، كما تضم مسابقة سينما الغد 11 فيلما وتشارك حنان مطاوع وناتالي ميروب في لجنة التحكيم.

بوستر المهرجان

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