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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوقي: المسابقة الرسمية لمهرحان القاهرة السينمائي تضم 15 فيلما متنوعا والان مع تفاصيل الخبر
وقال شوقي أن المسابقة الرسمية تضم 15 فيلما من التشيك ولبنان وفلسطين و المكسيك ومصرومملكة بوتان وليتوانيا والفلبين وأوكرانا والبرازيل وسنغافورة ورومانيا وهو تنوع جغرافي كبيروجديد وسيزيد من صعوبة اختيارات لجنة التحكيم.
وأعلن شوقي أنه تمت زيادة أفلام مسابقة أفاق السينما العربية لتضم 12 فيلما وتم إضافة جائزتين.
وأوضح شوقي أن مسابقة أسبوع النقاد يضم 7 أفلام منهم فيلم قبل ما يفوت يفوت وفيلم أبو ليلي وغيرها، كما تضم مسابقة سينما الغد 11 فيلما وتشارك حنان مطاوع وناتالي ميروب في لجنة التحكيم.
بوستر المهرجان
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