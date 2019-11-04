تراند اليوم : مايطلبه المستمعون شغلانه مايعلم بيها إلا ربنا.. شهيرة تساند إبنها عمرو ياسين بهذة الكلمات

حاليا حكاية “ما يطلبه المستمعون” من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3″، ولا يزال أبطال الحكاية يواصلون تصويرها للانتهاء منها في الموعد المحدد.

نشرت الفنانة شهيرة عدة صور لنجلها عمرو محمود ياسين مؤلف المسلسل، عبر حسابها على Facebook، خلال كواليس تصوير الحكاية، وظهر في الصور وقد بدا عليه الإجهاد والتعب، وعلقت كاتبة: “ابني الغلبان اللي مابينامش ولا بيرتاح بيكتب في التصوير علي الهوا مطبق بقاله يومين بيحاول يركز عشان يكتب الفينال بتاع ما يطلبه المستمعون”.

تابعت: “يارب أفتحها في وشه ويسر له كل أمر عسير يارب.. الكلام ده من ساعه.. والله شغلانه الفن دي ما يعلم بيها اللي ربنا ربنا ييسر للجميع ياااااااااارب”.

يُذكر أن حكاية “ما يطلبه المستمعون” من بطولة نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد