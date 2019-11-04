شاهدوا بكاء لجين وأسيل عمران مع والدتهما يثير الجدل.. لماذا اتهمتا بالتصنع والتمثيل؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل مؤخراً للإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الممثلة أسيل.

وظهرتا فيه أثناء لقاء مع والدتهما حيث احتضنتها كل منهما وبكين جميعاً. ولاحظ الكثير من المتابعين أنه يتم تصوير المشهد من قبل مصور محترف.

وعبر هؤلاء عن ذلك من خلال التعليقات التي اعتبر بعضها أن الأمر مجرد تمثيل. وجاء فيها: “تم اخراج الفيلم بشكل حلو” و”تمثيلهم حلو” و”لما يقولون لي لاتمثل خلك طبيعي” و”زين، الكاميرات حق شنو؟”.

ويشار إلى أنه سجل لحظة اللقاء بين الإعلامية والممثلة وأفراد عائلتهما بعد يوم ميلاد لجين ولمناسبة تسلمها شقة جديدة.

ويذكر أن الأخيرة نشرت على حسابها على “إنستغرام” فيديو تحدثت خلاله عن هذا اللقاء موضحة أن الشركة العقارية هي التي حضرت المفاجأة وهو ما يبرر وجود الكاميرات.