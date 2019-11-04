شاهد .. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من زيارتها للفنانة المصرية القديرة ” نادية لطفي ” .
حيث ظهرت دنيا سمير غانم بصحبة نادية لطفي وشاركها أيضا خلال الزيارة كلا من الفنانة رجاء الجداوي والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة إيمي سمير غانم والإعلامية بوسي شلبي .
وكتبت دنيا في تعليقها على إحدى الصور قائلة : ” شكرا لأجمل نجمة الجميلة نادية لطفي علي إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها و بجمالها و جمال روحها الدائم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة و يخليكي لينا ” .
وتأتي تلك الزيارة بعد استقرار الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي حيث قضت بعض الوقت فى مستشفى المعادى العسكري لتلقى العلاج والمتابعة بشكل دائم لحالتها الصحية .
يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز صرحت مؤخرا خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية أنها تحرص دائما على زيارة نجمات الزمن الجميل والاطمئنان على صحتهن .
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