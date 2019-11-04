إليسا تسب المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عيد ميلاد النجمة اللبنانية إليسا لعقد معاهدة سلام معها، بعد أن حظرته من متابعتها عبر تويتر مارس الماضي.

أفيخاي وجه تهنئة خاصة للنجمة اللبنانية بنشر فيديو لجندي إسرائيلي يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنيتها«بتمون»، وكتب معلقاً عليه: «كل عام وأنتِ بخير يا ‎إليسا لمناسبة عيد ميلادك الذي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيك».

إليسا التي احتفلت بعيد ميلاده 27 أكتوبر الماضي لم تمرر الفيديو مرور الكرام، وسبّت أفيخاي مجدداً، حيث كتبت: «محتل وقح... نفس الجواب»

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يُذكر أن أفيخاي كان قد استفز النجمة اللبنانية مارس الماضي بتعليق على تدوينة كتبت فيها: « «أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون.. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟»، خاصة بعد الغارات التي شنتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كتب معلقاً على تغريدة إليسا: «نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم.. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي خير دليل على عدوانية وبشعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف»، فما كان من الفنانة سوى حظره، وسبّه بتعليق كتبت فيه: «هيدي الوقاحة ما يينرد عليها إلا ببلوك، محتل وقح».

من ناحية أخرى، تستعد إليا لإحياء حفل غنائي ضخم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم 13 ديسمبر المقبل، وهو الأول لها بعدد تراجعها عن قرار الاعتزال.