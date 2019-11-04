سرقة منذر رياحنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأردني منذر رياحنة لاختراق صفحته الرسمية عبر موقع فيس بوك، وقد حرص الفنان على تحذير متابعيه فور اكتشافه الأمر، خوفاً من نشر تصريحات أو خبر على لسانه عبر الصفحة بعد سرقتها، أو استغلالها بأي شكل قد يسئ إليه.

منذر كتب عبر تويتر: «صباح الخير أحبائي، صفحتي الرسمية على فيسبوك مخترقة، جاري التواصل مع إدارة فيسبوك لاسترجاعها، لست مسؤولا عما ينشر عليها حتى إشعار آخر ».

من ناحية أخرى، يواصل منذر رياحنة تصوير مسلسله الجديد «الحلاج» وهو من تأليف أحمد المغربي، وإخراج علي علي، وإنتاج تليفزيون أبوظبي، ويتناول سيرة الصوفي الشهير (الحسين بن منصور الحلاج)، ويشارك في بطولته غسان مسعود، فاطمة ناصر، ركين سعد، ونخبة من نجوم سوريا والأردن.

يُذكر أن المسلسل الكويتي «ماذا لو»، كان أحدث عمل درامي لمنذر رياحنة، وقد شارك في بطولته أمام أسيل عمران، روان مهدي، عدنان بالعيس، عبدالله تركماني، عبدالله عبدالرضا، غرور صفر، إبراهيم الحساوي، والعمل تأليف فيصل البلوشي، وإخراج حسين دشتي.