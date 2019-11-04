نيكي ميناج تفوز بجائزة أفضل مغنية هيب هوب بحفل MTV EMA 2019

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع تويتر عن حصد النجمة “نيكي ميناج” جائزة أفضل مغنية “هيب هوب” بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمة قناة MTV باسم MTV EMA في دورته الجديدة لعام 2019 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الجائزة كل من 21 Savage ونجمة الارب “كاردي بي” و”جاي كول” والنجمة الكبيرة “نيكي ميناج” ونجم الراب “ترافيس سكوت”.

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بينما حصلت النجمة الشابة أريانا جراندي” على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل “فيديو كليب” وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة “بيلي إيليش”، و”ليل ناس إكس” مغني الراب والنجم الكندي “شون ميندس”، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

وتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة “أفا ماكس” التي قدمت فقرة غنائية أدت بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير “إيكون” الذي قدم أداء مميز لأغنيته “Cómo No”، ونجم فريق “وان داريكشن” الشاب “نايل هوران” الذي قدم أداء مميز لأغنيته الجديدة “Nice to Meet Ya”، والمغنية الشابة “هالسي” التي قدمت فقرة غنائية لأغنيتها الجديدة “Graveyard”، والنجمة “دوا ليبا” التي قدمت فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة “Don’t Start Now”.

بالإضافة للنجمة اللاتينية “روزاليا” وفريق NCT 127 الغنائي من كوريا الجنوبية، والمغني “ليام جالغير” و”صوفيا رايز” و”جهاي كورتيز” و”بابلو” فيتار”، الذي قدموا جميعا فقرات غنائية مميزة ضمن فعاليات الحفل الرئيسي وحفل ما قبل توزيع الجوائز الرئيسية.