- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية، أن الممثل الأمريكي، براين تارنتينا، توفي عن عمر ناهز 60 عاما.
وأفاد موقع “تي إم زد” المعني بأخبار المشاهير بأن قريبة لتارنتينا وجدته جالسا دون حركة على أريكة في منزله بمانهاتن، فاتصلت بالشرطة، وعندما وصل رجال الشرطة والمسعفون اكتشفوا وجود “بودرة بيضاء” بالقرب من الجثة.
وقال المتحدث باسم براين إنه كان مريضا خلال الفترة الأخيرة، مضيفا: “لقد دخل المستشفى مؤخرا حيث كان يعاني من مشاكل بالقلب”.
وكان آخر أعمال براين فيلم “ذا كيتشن” بجانب الممثلتين ميليسا ماكارثي وإليزابيث موس، وعرض في أغسطس الماضي.
وشارك براين العام الماضي في الموسم الثاني من مسلسل “ذا مارفلز مستر ماسيل”، الذي فاز بجائزة رابطة الممثلين الأمريكيين لأفضل مسلسل كوميدي في 27 ينايرالماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على الممثل الأمريكي برايان تارانتينا ميتا داخل منزله.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.