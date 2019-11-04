شقيقة زين مالك تعلن عن حملها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت صفاء مالك، الشقيقة الصغرى للمغني البريطاني من أصل باكستاني زين مالك والتي تزوجت في سبتمبر، أنها حامل بطفلها الأول من زوجها الجديد مارتن.

كما كشفت الشقيقة الصغرى لنجم فريق One Direction السابق زين مالك النقاب عن بطنها المنتفخ على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأقامت حفلة “بيبي شاور” - حيث كشفت أنها تتوقع طفلة.

وشوهدت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، على موقع إنستجرام، وهي تحتفل بالمناسبة مع صديقاتها وعائلتها، حيث أطلت بشكل متوهج وترتدي ثوبًا ورديًا ضيقًا، مع وشاح فوق كتفيها كُتب عليه: “إنها طفلة”.

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في صورة أخرى يمكن رؤيتها بكعكة وردية جميلة مزينة بحذاء طفلة صغيرة، كمالم يُعرف بعد ما إذا كانت زين قد حضرت حفل شقيقته، لكن يُعتقد أنه فوًت يوم زفافها في سبتمبر.

والجدير بالذكر أن صفاء كانت قد تزوَّجت من حبيبها بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ17 بثلاثة أيام، وذلك بغياب شقيقها زين الذي لم يتواجد في الحفل والاحتفال معها بهذه المناسبة المميزة بالنسبة لها رغم علاقتهما القوية.

جاء الاحتفال بعقد القران ضمن مراسم زفاف تقليدية يطلق عليها تسمية “النكاح” في منزلهما بمدينة براكفورد في شمال إنجلترا، حيث حضر الحفل والدها ياسر، وشقيقتاه دُنيا (28 عامًا) وواليها (21 عامًا).

ولم يفت حبيبة زين السابقة عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد، أن تبعث بتهنئة من خلال إعجابها بصورة صفاء على مواقع التواصل الاجتماعي.