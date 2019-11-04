مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان بمهرجان الموسيقى العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب المصري مدحت صالح حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بمشاركة الفنان اللبناني سعد رمضان.

امدحت بدأ فقرته الغنائية بأغنية “بنتي” التي قدمها في تتر مسلسل “العروسة” وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفنان المصري قدم العديد من أشهر أغانيه منها: “جاي علي نفسك ليه، قلب واحد، زي ماهي حبها، كوكب تاني، انا ابن ابويا، علي الحلوة والمرة، أنا مش بعيد”، وغيرها من أشهر أغانيه.

وبدأ المطرب اللبناني سعد رمضان فقرته الغنائية بأغنية “نسم علينا الهوا” للنجمة فيروز وسط تصفيق حاد، وقال عقب انتهاء الأغنية: “أعيد وأكرر كل عام عندما أقف علي هذا المسرح أشعر بالفخر بوجودي بدار الأوبرا وأشعر بالسعادة بوجود الجمهور المصري أعظم جمهور بالعالم والشرق الأوسط”.

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وتابع: “حبيبتي موجودة اليوم في الحفل، وهذ المرة الأولى التي تحضر لي حفل منذ أربع سنوات، وهاغني لكم أغنية بحبها جدا وأهديها لحبيبتي أيضا وهي اغنية “قولوله” للعندليب عبد الحليم حافظ”.

وواصل سعد رمضان تقديم عدد من أغنياته بالاضافة إلى أغاني لنجوم الزمن الجميل منها: “شو محسودين، أمي نامت ع بكير، انت وانا، بحبك يا لبنان، سواح”، وغيرها.

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هاني شاكر، أنغام، عاصى الحلاني، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.