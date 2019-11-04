ياسمين علي تدافع عن محمد الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الفنانة المصرية ياسمين علي عن الفنان محمد الشرنوبي بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بوقفه عن الغناء، بسبب مشكلته مع شركة Earth Production ومالكتها سارة الطباخ، خطيبة الشرنوبي السابقة.

ياسمين نشرت صورة للشرنوبي، وكتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أنا واثقة في أستاذ هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة إنهم ظهرنا ف وقت الزنقه ..اكيد في حل”.

وأضافت: “كان في مشكلة قريبه لنفس المشكلة دي بين شيرين واستاذ نصر محروس وأستاذ حسن أبو السعود الله يرحمه حلها ودي.. أتمنى يكون في حل.. ويارب يارب يعديك يا شرنوبي م المشكلة دي بالخير”.

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وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارا بوقف الفنان المصري محمد الشرنوبي عن الغناء، بسبب مشكلته مع شركة Earth Production ومالكتها سارة الطباخ، خطيبة الشرنوبي السابقة.

النقابة أصدرت بيانًا أكدت فيه وقف محمد الشرنوبي، عن الغناء وذلك حتى يحل خلافاته مع سارة الطبخ عن طريق الصلح أو أن يكون الحل قضائيًا.

ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

نظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت النقابة إلي القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.