سمية الخشاب تكشف: أحمد سعد هددني بـ«بلطجية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة المصرية سمية الخشاب النار مجددا على طليقها الفنان أحمد سعد، وكشفت المزيد من الأسرار عن الأزمة التي وقعت بينهما، بعد حصولها طليقها الفنان أحمد سعد، علي حكم غيابي بسجنها لمدة 3 سنوات في قضية إصدارها شيك بدون رصيد.

سمية قالت إنها امرأة مسالمة لا تؤذي أحدًا، وبعد تصاعد الأزمة مؤخرًا أدت صلاة استخارة قررت بعدها ألا تتنازل عن حقوقها لطليقها.

وأضافت: “قضيتي مش قضية فنانة مع طليقها الفنان.. لا دي قضية كل ست مصرية بتتعرض لضغوط وتتهان وتتاخد حقوقها، دي قضية الست العربية اللي بتتعرض للعنف”.

وعن رد طليقها أمس على أزمة صدور حكم بحسبها ووصفه للأمر بأنه “خطأ إجرائي”، أكدت أنها حررت له الشيك وطلبت منه أن يتمهل في صرفه حتى تعود لمصر وتقوم بعمل إيداع في حسابها، لكنه لم ينتظر وحصل على رفض من البنك للشيك ورفع به القضية دون أن تدري، رغم أنه كان هناك وسطاء بينهما لحل الأمر وديا ولم يخبرهم بأنه رفع قضية ضدها.

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ووجهت حديثها لطليقها، في مكالمتها الهاتفية ببرنامج “العربية الحدث”: “أنت يا أحمد بتنزل البيان ده وتقول خطأ إجرائي على أي أساس، هل المحامي هيرفع قضية بدون ما تعرف زي ما بتقول؟.. ده كمان عايزني اعمله تعهد بعدم التعرض.. يا خبر أسود هو أنا هعلمه إيه أو هتعرض له بإيه!!”.

وكشفت أنه هددها بتأجير بلطجي، بقولها: ده انت اللي بتهدد وبتبلطج.. ده أنت اللي قولتلي هأجر واحد واديه 2 مليون جنيه يرجعلي منهم مليون، طب الواحد ده هيعمل ايه هيخطفني مثلا عشان يمضيني على شيكات؟! ولا هيموتني؟! هو ايه شغل العصابات بتاع التلاتينات ده.. االكلام ده قدم”.

وتحدثت عن موقف أسرة أحمد سعد من الأزمة، قائلة: “أهله دول معرفش ساكتين ليه.. عمرو أخوه مهتم بحياته هو وبس عمره ما فكر يرفع السماعة يسأل أخوه تعبان ولا ماله.. سايبينه يخبط ومحدش فيهم قادر يسيطر على وضعه، حتى أخوه الكبير الدكتور سامح اللي في مستشفى 57357 قالي الطحال ده ملوش أهمية في الجسم”.

واختتمت كلامها بتأكيدها بأنها لن تتنازل عن حقوقها، بقولها: “أنا هطالبه بحقوقي كلها، أهمهم دمي اللي مش هيروح هدر، مش فاهمة يعني ايه أفقد طحالي عشان واحد مستهتر ومتهور”.