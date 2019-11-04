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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
تألقت الفنانة المصرية رنا سماحة والفنانة هنادي مهنا، في عرض أزياء وينتر فاشون، المقام بالتجمع الأول في فندق كمبنسيكي.
رنا سماحة أحيت الحفل بفستان زفاف ملكي عصري شديد الأناقة، كما شاركت الفنانة هنادي مهنا في العرض وأطلت هي الأخرى بفستان زفاف شديد الأناقة من مجموعة مصمم الأزياء أحمد حافظ.
وشارك في عرض الأزياء أفضل مصممي الأزياء في مصر والوطن العربي، وهم: مصمم الأزياء أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ميريام سلمان، ومصممة الأزياء أميرة قزامل، ومصممة الأزياء رغدة نبيل، ومصممة الأزياء إنچي نبيل، ومصممة الأزياء رشا سليم، ومصممة الأزياء ديما خضير.
كما يضم الفاشون مجموعة من المفاجآت التي سوف تقدم في المهرجان، وهي أن كل مصمم أزياء يقدم فكرة فريدة ومختلفة بالإضافة إلي تكريم وحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة وهنادي مهنا تتألقان في عرض أزياء وينتر فاشون بكمبنسكي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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