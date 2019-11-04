نبيلة عبيد: ندمت على بعض أعمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد إن تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي حقق لها سعادة كبيرة جدًا، وجعلها مشتاقة لتقديم عمل فني جديد يليق بها.

نبيلة أكدت أنها تلقت عدد من العروض في الفترة الأخيرة، ولكنها ترفض أن تشارك في أي عمل إن كان لا يناسبها.

الفنانة المصرية اعترفت انها قدمت في بداية حياتها بعض الأعمال الفنية التي ندمت عليها بعد ذلك، وبررت ذلك بأنها كانت صغيرة السن ولا تملك الخبرة، وكانت تعمل كمجاملة لبعض الأشخاص.

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نبيلة نفت في نفس الوقت أن تكون قدمت أي تنازلات تخجل منها، وأكدت أنها سعيدة بكل مشوارها وفخورة به.

الفنانة المصرية أشارت، في حوارها مع مجلة لها، إلى أنها لم تندم على قرار عدم إنجابها، رغ أن هذا القرار أزعج والدتها التي كانت تبكي حزنًا لأنها ليس لديها أي أحفاد.

نبيلة قالت إنه كان من السهل عليها أن تفكر في مستقبلها الفني، وتعرف أن الإنجاب سيؤثر على حياتها، وجسدها وكل مستقبلها، ومن ثم اتخذت القرار.

الفنانة المصرية كشفت أنها تحب السفر كثيرًا مع صديقاتها، كما تحب قضاء الوقت في صنع الأكلات التي تحبها.