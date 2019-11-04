بعد قرار وقفه.. محمد الشرنوبي يكشف خدعة خطيبته السابقة له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع الفنان المصري محمد الشرنوبي، من الغناء بسبب مشكلته مع شركة Earth Production ومالكتها سارة الطباخ، خطيبة الشرنوبي السابقة.

وفي أول تعليق للشرنوبي بعد إصدار هذا القرار، قال في مكالمة هاتفية ببرنامج “الحكاية”: “حتى الآن لم يصلني أي قرار بمنعي من الغناء من نقابة المهن الموسيقية، وفي حال أنها أصدرت هذا القرار بالفعل سألتزم به”.

وتحدث عن سبب الأزمة، بقوله: “شركة Earth Production تدعي أنني قمت بتسجيل أغنية فيلم (الممر) دون علمهم وهذا يخالف تعاقدي معهم، ولكن سارة الطباخ كانت متواجدة أثناء التسجيل معي وقدمت للنقابة صورها في الاستوديو لإثبات ذلك”.

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وأضاف: “كما أن الشركة تطالبني بالعائد المادي الذي حصلت عليه مقابل ظهوري في (الحكاية) في الجولة الدعائية لفيلم (الممر)، وأنا لم أحصل على أي أجر من الأساس، وتدعي أيضا أني حصلت على أجر مقابل إحدى الحفلات مع فريق (بلاك تيما) وهذا لم يحدث، فكنت متواجد وطلب مني أمير صلاح الدين الغناء معهم وقمت بذلك”.

الفنان المصري أكد أنه رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية لفسخ التعاقد مع الشركة، ولكن حتى الآن لم يبت في القضية، لافتا إلى أنه سيحاول بكل الطرق إنهاء هذا التعاقد لاستكمال طريقه في مجال الفن.

وأضاف: “كنت غلطان عندما وقعت على التعاقد مع شركة Earth Production وشرطها الجزائي الكبير، ولكن كنت أثق في مالكة الشركة وكانت أقرب شخص لي فلم أتوقع أن يحدث كل هذا”.