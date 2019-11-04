مروان محسن يطير إلى دبي من أجل القناع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتوجه اللاعب المصري مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي لكرة القدم، إلى أحد المراكز الطبية في مدينة دبي، بالإمارات العربية المتحدة؛ لإجراء قياسات جديدة قبل تصميم قناع الوجه الذي سيعود به إلى القاهرة، حيث سيكون ملازم له في التدريبات والمباريات خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي، قرر التراجع عن فكرة الاستعانة بقناع وجه من إسبانيا، واستغل الجهاز الطبي وجود الفريق في معسكر الإمارات للتوجه إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة التي يشرف عليها أطباء من أوروبا لتفصيل قناع وجه لمروان على أن يعود به إلى القاهرة.

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طبيب الفريق خالد محمود، كان قد استعان بقناع وجه مؤقت للمهاجم الدولي خلال الفترة الماضية، بعد اكتمال جاهزيته طبيا وعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.

يشار إلى أن مروان محسن كان قد تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وخضع لعملية جراحية وبرنامج علاجي، قبل مشاركته في مران الفريق، بعد التأكد من جاهزيته وشفائه بشكل تام من الإصابة.