مروان خوري يشدو في القاهرة.. وزبادي يبدع بالإسكندرية

جاءت الأمسية الثالثة من الدورة ٢٨ لمهرجان الموسيقى العربية حافلة بأجواء البهجة والطرب، إذ احتضن مسرح الأوبرا الكبير فاصلا غنائيا للنجم اللبناني مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وقدم تحية لمصر وشعبها في أولى أغنياته "مساء الفل يا بهية".

بعد الافتتاح قدم خوري مزيجا من المؤلفات التراثية وأعماله الخاصة كان منها "طاير يا هوا، كل القصايد، خايف أقول اللي في قلبي، أكبر أناني، سلم لي عليه"، كما وجه التحية لروح الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي قبل أن يقدم أغنية "بنلف في دواير"، و"بتهون، ميتى أشوفك، يا غايب عن عيني"، وعزف على البيانو منفردا تتر مسلسل "لو" من كلماته وألحانه، ثم قدم بعدها أغنية "اطلع في هيك"، واختتم الحفل بـ"مغرم".







وكانت الفنانة المصرية مي فاروق قدمت وصلتها الغنائية قبل صعود خوري، وأبدعت في أداء مختارات من أعمال زمن الفن الجميل كان منها "في يوم وليلة، بقى عايز تنساني، أهواك، وحياتك يا حبيبي، بكرة تعرف، ليلي ونهاري"، ومن أغانيها الخاصة "يا شمس يا منورة" و"يا ملك"، بالإضافة إلى "لو على قلبي" لفضل شاكر.

وبأسلوبه المميز وبراعته الفائقة غرد الأردني وحيد ممدوح على آلة الجيتار لحني "الحلو حياتي" و"حبيتك بالصيف".

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وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية قدمت الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات أعمال تراث الطرب العربي.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" قدم المغربي فؤاد زبادي فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وسبقه فقرتان لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربة حسناء، وعلى مسرح أوبرا دمنهور قدمت النجمة نادية مصطفى فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث.

يذكر أن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدأت مساء الجمعة الماضي بحضور دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية.



