أول ظهور لنادية لطفي بعد وعكة صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت الممثلة المصرية دلال عبدالعزيز وابنتاها دنيا وإيمي سمير غانم الفنانة الكبيرة نادية لطفي بمستشفى المعادي العسكري للاطمئنان على صحتها والاحتفال معها بذكرى المولد النبوي الشريف.

وشاركت في هذه الزيارة الفنانة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورة للزيارة عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" وكتبت عليها "بنحبك يا نادية".

وعبرت النجمة الشابة دنيا سمير غانم عن سعادتها بلقاء نادية لطفي ونشرت على "أنستقرام" صورة من الزيارة وعلقت عليها: "شكرا للنجمة الجميلة نادية لطفي، لأنها منحتنا الفرصة كي نستمتع بروحها الحلوة، ربنا يديم عليكِ الصحة".

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كانت "العين الإخبارية" تواصلت مع النجمة الكبيرة نادية لطفي منذ أيام، وكشفت أنها تعاني من الإصابة بعرق النسا، وأن هذا الأمر أجبرها على دخول المستشفى، كما أكدت أن حالتها مستقرة لكنها تتحرك ببطء شديد.

وقالت إنها لا تعترض على تقديم حياتها في مسلسل درامي ولكن بشرط أن تجد كاتبا متميزا يرصد حياتها الشخصية والفنية بكل دقة وموضوعية.



