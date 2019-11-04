كريستيانو رونالدو وخطيبته يخطفان الانظار في حفل توزيع جوائز “ام تي في”

Nov 04, 2019
تألق نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو برفقة خطيبته جورجينا رودريغز وذلك خلال حضورهما حفل توزيع جوائز MTV EMA ليلة الأحد
سار كل من رونالدو وحبيبته على السجادة الحمراء حيث ارتدى نجم يوفنتوس بدلة حمراء اللون، اما جورجينا اختارت ثوباً أرزق اللون مثير.
نذكر ان رونالدو بدأ بمواعدة جورجينا في عام 2016. وبدأت علاقتهما العاطفية تتطور منذ ذلك اللقاء. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رُزقا الثنائي بطفلة اطلقا عليها اسم”الانا مارتينا”.
نشير ان “رونالدو” لديه توأم من أم بديلة رزق بهما عام 2017 وهما ذكر وانثى “ماثيو” و “ايفا” وايضاً لديه طفل آخر يدعى “كريستيانو جونيور” رُزق به من أم بديلة أيضا عام 2010 .
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