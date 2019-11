بيع زي بطلة فيلم جون ترافولتا "غريس" في مزاد علني بمبلغ خيالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مرور أكثر من 40 عامًا على صدور الفيلم الموسيقي الكوميدي الرومانسي "غريس"، بطولة النجم الأمريكي جون ترافولتا والممثلة والمغنية الأسترالية أوليفيا نيوتاون جون، الذي حقق شهرة واسعة لترافولتا في ذلك الحين، طُرح زي أوليفيا بطلة الفيلم للبيع في مزاد علني، والمفاجأة هي قيام أحد الأشخاص بشرائه بمبلغ مالي ضخم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوكس نيوز" فإن مارتن لورن، المدير التنفيذي للمزاد العلني الذي أُقيم في بيفرلي هيلز، أكد أن زي أوليفيا في الفيلم، هو عبارة عن بنطال وسترة جلدية باللون الأسود، قد حصل عليه مشترٍ لم يعلن عن اسمه بقيمة 405 آلاف دولار، فقيمة السترة 243,200 دولار وقيمة البنطال 162,500 دولار، وأن ذلك يزيد بمعدل مرتين عن السعر المتوقع.

أقيم هذا المزاد العلني لجمع التبرعات لجمعية خيرية لسرطان الثدي؛ إذ إن أوليفيا 71 عامًا في معركتها الثالثة مع المرض العُضال، والتي بدأتها منذ عام 1992، وكان الزي الجلدي المشهور في فيلم "غريس" بجانب 500 قطعة أخرى من مقتنياتها لرفع قيمة مبلغ التبرع.

الجدير بالذكر أن فيلم "غريس" عُرض في دور السينمات للمرة الأولى في عام 1978 وحقق نجاحًا ساحقًا، وأن أوليفيا بطلة الفيلم قد حازت على 4 جوائز إيمي طوال مشوارها الفني.

صرحت أوليفيا أن سحاب البنطال كان مقطوعًا، واضطُرت لخياطته بنفسها حتى تؤدي رقصة الفيلم الشهيرة "you are the one that I want" وقالت إنها ارتدت هذا الزي مرة أخرى منذ أسبوعين ومازال يليق بجسدها ومقاسها، وأنها لم تتفاجأ بالمبلغ الذي بيع في مقابله ثوبها الشهير في الفيلم؛ لأن قيمة هذه الأشياء تدوم بسبب حب الناس.

وأكد مارتن لورن أن قيمة الأشياء المباعة في المزاد تجاوزت 2.4 مليون دولار، وتجاوزت عدةُ معروضات السعر المتوقع لها، وتم بيع ملصق قديم للفيلم بتوقيع جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن بمبلغ 64 ألف دولار، بعد أن كان معروضًا للبيع مقابل 1,000 دولار فقط في بداية المزاد.