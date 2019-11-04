بدور البراهيم مُتّهمة بإهانة سيدات البيوت.. كيفَ ردّت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم عبر فيديو نشرته لجميع متابعيها بسبب تغريدة أعادت نشرها لشخص تغزّل بها بطريقة أساء من خلالها لجميع السيدات.

التغريدة التي أثارت غضب عدد من السيدات ضد بدور قال فيها أحد الأشخاص: "تكفين ارسلي شي يعوفنا فيك والله كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك.. مدري سنعك ووذافتك ذي دايم ولا عشان التصوير وحاجة ثانية انتي يتابعونك حريم واجد وصلي له أن الكشخة ما هي بس للطلعه".

وفور نشر البراهيم لهذه التغريدة تعرضت لهجوم كبير من قبل متابعيها؛ إذ اعتبرت العديد من السيدات أن عدم رد البراهيم على التغريدة وإعادة نشرها هي بمثابة موافقة منها على ما قاله وتأييده في إهانته للسيدات الأخريات؛ ما دفع البراهيم للخروج اليوم بتوضيح والاعتذار لهن عبر فيديو أعربت فيه عن أسفها، وقالت من خلاله إنها كانت مشغولة عندما نشرت التغريدة ولم تتمكن من الرد ولم يكن هدفها الإساءة لأي سيدة مؤكدة "أنا غلطانة".

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وبالرغم من اعتذار البراهيم عن نشرها للتغريدة، إلا أن هذا الأمر لم يوقف الهجوم ضدها، وتحدّاها الكثيرون بنشر صورة لها من دون مكياج ومن دون أي تعديلات أو فلتر، فيما طالب البعض الرجل صاحب التغريدة بنشر صورة له ليروا شكله وسبب اعتراضه على نساء منزله بهذه الطريقة المؤذية وغير المقبولة، فيما علق البعض أن تبرير بدور غير مقنع، متسائلين كيف وجدت الوقت لتعيد نشر التغريدة ولم تجد الوقت للرد، خاصة أنه كان من الأفضل عدم إعادة نشرها؛ لأن هذا يعدُّ نوعًا من أنواع التأكيد والموافقة على رأيه.

وتُثير البراهيم الجدل حولها باستمرار بسبب تصريحاتها، كان آخرها حديثها عن عائلتها ووصفها أن 90% من عائلتها ملتزمون ويرتدون النقاب وأنها من الـ 10%؛ ما عرضها لهجوم كبير، واعتبر البعض أن تصريح البراهيم هذا يُسيء لها ولعائلتها وأنها لا تفهم الالتزام بشكل كبير.

وبدور البراهيم هي فاشينيستا سعودية حققت نجاحًا وشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها عدد كبير من الفتيات والأشخاص، واستطاعت أن تصبح نجمة على هذه المواقع، إلّا أنها كثيرًا ما تخرج بتصريحات تعرّضها لهجوم وانتقاد.