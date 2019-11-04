جرير المردود ينتهي من تصوير "دراهم" مع نخبة من أشهر النجوم

انتهى المخرج جرير المردود، مساء أمس الأول على كورنيش أبو ظبي، من تصوير آخر مشاهد الفيلم الخليجي العربي الجديد “دراهم” الذي يجمع نخبة من نجوم التمثيل في الإمارات والسعودية وسورية والأردن والمغرب والعراق، أبرزهم هدى الغانم، وعبد الله بن حيدر، وآلاء شاكر، ومريم حسين، وأحمد العمري، وأحمد فاضل، ولبنا الحسن، وفريال الزياري، وأسماء القرطبي، ومريم السويدي، وإبراهيم الدسماني.

وكشف المردود عن أنه من المقرر عرض الفيلم في صالات السينما المحلية والخليجية والعربية أوائل عام 2020، وأنه دخل حاليًا في مرحلة المونتاج، لافتًا إلى أن العمل سيكون إضافة للسينما الخليجية، خصوصًا أنه يحمل فكرة وقصة مختلفة، إلى جانب عمليات التصوير المتفردة التي تمت في العاصمة الإماراتية، وصور مشاهده في مناطق متفرقة من أبرز الأماكن الخلابة والسياحية بإمارة أبوظبي، منها “الكاسر” و”مدينة خليفة أ” و”روتانا بارك” و”مدينة محمد بن زايد.”

ولفت إلى أن الفيلم يتناول قضية مهمة جدًا وفي الوقت نفسه واقعية، حول قضية الطمع في حب المال، وسيطرته في عقول البعض وأنه العنصر الأهم في الحياة والذي بسببه من الممكن أن نخسر أهلنا وعائلتنا وحياتنا في بعض الأحيان، موضحًا أن العمل يتناول أيضًا في إطار اجتماعي، بعض القضايا الأخرى مثل التعنيف والزواج الإجباري وتأثيره على حياة الأسرة ودمارها، والتعامل السلبي مع الطفل.

وتولى كتابة الفيلم المؤلف أمير الأشمل الذي أكد أن الفيلم يحمل أفكارًا تدور أحداثه حول مسألة المال وتأثيره على سلوكيات عدد كبير من الناس، كما يتناول قضايا اجتماعية أخرى ذات تأثير كبير على حياة الآلاف في المجتمعات العربية عامة والخليجية خاصة، مشيرًا إلى أن “دراهم” يحمل رسالة هادفة من خلال دراما اجتماعية نسج خيوطها وأحداثها نخبة من نجوم السينما والدراما في عالم التمثيل.

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